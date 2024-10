Il Consiglio della Regione Puglia alla Fiera del Libro di Francoforte

Nel padiglione Italia, quest’anno ospite d’onore alla Frankfurter – dal 16 al 20 ottobre 2024 – il Consiglio regionale della Puglia mostrerà al pubblico specializzato di scrittori ed editori internazionali la sua linea editoriale. Il Consiglio regionale pugliese è l’unico ad aver scelto lo strumento dell’editoria per raccontare la Puglia. La collana “Leggi la Puglia” – spiegano dal Consiglio – è stata immaginata e voluta per valorizzare l’istituzione consiliare, il territorio, l’identità, le tradizioni, il patrimonio culturale, materiale e immateriale, storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico-librario, scientifico e delle personalità illustri della Puglia. La collana editoriale è formata da una serie di pubblicazioni riunite sotto la stessa veste grafica, ad opera del Consiglio regionale della Puglia, “caratterizzata da una forte identità che la rende unica e riconoscibile, composta da opere diverse ma tra loro collegate da un unico fil rouge, la Puglia”. Tra le pubblicazioni, libri cartacei, ebook, opere multimediali, opuscoli, cataloghi, audiolibri, graphic novel, cortometraggi, lungometraggi, docufilm, video animati, videogiochi, documentari e altre tipologie similari.