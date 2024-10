Mense scolastiche a Bari, i genitori incontrano Leccese

Nel primo pomeriggio di oggi, a margine della manifestazione indetta dalle famiglie delle classi a tempo pieno delle scuole comunali, il sindaco Vito Leccese, l’assessore alla conoscenza Vito Lacoppola e il direttore generale Davide Pellegrino hanno ricevuto a Palazzo di Città una delegazione di genitori in rappresentanza della Giunta Mensa e dei diversi istituti scolastici comunali. “L’incontro – scrivono in una nota i genitori – è stato molto proficuo e come coordinamento abbiamo raccolto e accolto la volontà da parte dell’amministrazione comunale di avviare da subito e insieme a tutti gli attori coinvolti un Osservatorio Permanente non solo per vigilare sul servizio di refezione scolastica, ma anche – e soprattutto – per lavorare attivamente al miglioramento del servizio e per l’individuazione di un piano emergenziale da adottare in situazioni limite come quella attuale dovuta al contenzioso legale. L’obiettivo, come già espresso nelle precedenti comunicazioni, è quello di mettere a sistema un dialogo costante fra le parti per prevenire nel breve termine eventuali altri stop che potrebbero arrivare e sul lungo termine per rendere costanti i momenti di confronto sul servizio di refezione migliorandolo e adeguando la sua durata con quello dell’anno scolastico”.