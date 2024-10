Al maresciallo barese Guglielmi la medaglia d’oro

Medaglia d’oro al valore aeronautico al maresciallo Vito Guglielmi, 37enne di Bari, con la seguente motivazione: «Sottufficiale aerosoccorritore di elicottero del servizio di ricerca e soccorso dell’Aeronautica militare, in sinergia con il resto dell’equipaggio, effettuava, fin dalle prime ore dell’emergenza dovuta all’alluvione in Emilia-Romagna, il

recupero di un uomo in balia della piena del fiume Montone. Calandosi per mezzo del verricello nelle turbolenti acque del fiume raggiungeva a nuoto il malcapitato e riusciva, con capacità operativa fuori dal comune, a cingerlo con corde e farlo issare a bordo. Successivamente, sprezzante del pericolo e non esitando a mettere a repentaglio la propria incolumità, consentiva il recupero di ulteriori trentasette persone in imminente pericolo di vita isolate sui tetti e balconi delle abitazioni, operando in circostanze meteorologiche notturne particolarmente proibitive e con scarsa visibilità. Fulgido esempio di sottufficiale di eccelso valore che con il suo operato, nella circostanza, dando prova di estremo coraggio e singolare perizia, contribuiva in maniera determinante a dare lustro alla Nazione e prestigio all’Aeronautica militare”.