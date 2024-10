Bari, blitz contro gli incivili dei rifiuti: 20 multe

Maxi intervento ieri sera nel Municipio 1 per una operazione denominata “Green City “, condotta dalla Polizia Locale con Amiu per controlli mirati e pulizie straordinarie nell’ambito della lotta all’abbandono indiscriminato ed irregolare dei rifiuti.

Quindici le pattuglie della Locale disseminate nella zona con i mezzi speciali AMIU per la raccolta degli ingombranti abbandonati. Le attività hanno avuto inizio alle 19:00 e terminate a notte fonda. Una ventina le sanzioni accertate per i conferimenti irregolari di rifiuti e due soggetti sorpresi in flagranza mentre tentavano di scaricare dai loro furgoni dietro i cassonetti stradali rifiuti speciali rinvenienti da lavori edili. Sorpresi anche soggetti residenti in quartieri cittadini ove funziona la raccolta con il sistema del “porta a porta” che si trovavano nella zona del Municipio 1 per conferire nei cassonetti stradali dei rifiuti indifferenziati.

I controlli e le attività random proseguiranno anche negli altri quartieri cittadini con servizi mirati e congiunti tra AMIU e Polizia Locale.