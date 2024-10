Bari, giostre del giardino Baden Powell in balia dei vandali

“Questa situazione la denunciamo ormai da tempo. Già nel 2023 ho protocollato delle richieste ben precise che come potete ben vedere, non hanno avuto nessuno seguito e oggi, ci troviamo davanti a questi atti vandalici che non fanno altro che, rubare divertimento ai più piccoli”. Tuona così Luca Bratta, consigliere del Municipio 1 per Fratelli d’Italia in merito alle giostrine per bimbi in balia dei vandali. Alcune sono state anche rotte. “Ci troviamo nuovamente davanti ad una amministrazione negligente e sorda”, ha concluso Bratta.