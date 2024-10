Bari, ok a nuove location per i matrimoni civili

Su proposta della vicesindaca e assessora ai Servizi demografici Giovanna Iacovone, la giunta ha approvato l’istituzione di un ufficio di Stato civile separato presso la struttura interna al complesso sportivo Country Club, destinato in via esclusiva e in modo continuativo alla funzione di celebrazione di riti civili quali matrimoni e unioni civili.

L’amministrazione comunale, al fine di promuovere anche in chiave turistica la città e la crescita degli operatori del settore wedding ed eventi, ha infatti acconsentito alla celebrazione di matrimoni e unioni civili all’interno di luoghi di pregio del territorio cittadino che dispongano di spazi e locali idonei a ospitare tali appuntamenti, pubblicando a tal fine un avviso per manifestazioni di interesse al quale la società Drt Eventi S.r.l. ha risposto presentando la candidatura del Country Club.

“L’istituzione di un nuovo ufficio separato di Stato civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili mira alla valorizzazione del nostro territorio, contribuendo al tempo stesso alla promozione turistica della città – ha commentato Giovanna Iacovone -. Le nostre attuali case comunali non sono sufficienti a soddisfare la domanda per le celebrazioni civili, e per questo riteniamo che aumentare le sedi destinate a queste cerimonie e localizzarle in luoghi attrattivi sia una scelta strategica, anche a fini turistici. Abbiamo definito tariffe accessibili per i cittadini, garantendo trasparenza e una chiara distinzione tra i costi pubblici e quelli determinati dai gestori delle strutture private. Dobbiamo promuovere Bari, già in grande ascesa, come luogo dove bellezza e tradizione si integrano, creando anche nuove opportunità di sviluppo per i nostri operatori locali”.

Sulla base di quanto stabilito con la deliberazione di giunta n. 939/2019, viene confermata la misura delle tariffe a carico degli utenti per la fruizione del servizio comunale di celebrazione di riti civili all’interno di strutture o immobili di particolare pregio storico, turistico, estetico, architettonico ed ambientale. Mentre per quanto riguarda i costi per servizi commerciali all’interno della struttura (ristorazione, ospitalità e intrattenimento), si ricorda che vengono determinati dal proprietario/gestore e rientrano nei rapporti negoziali tra le parti private, rispetto ai quali l’amministrazione comunale è terza ed estranea.