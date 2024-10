Bari, prolungati i lavori in via Orabona: le limitazioni al traffico

Prolungati i lavori in via Orabona. Lo rende noto la ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche evidenziando che, per consentire la prosecuzione di alcuni lavori di scavo Enel, sono state prolungate, con apposita ordinanza, le limitazioni al traffico e alla viabilità su via Orabona, nel tratto dal Politecnico verso la rotatoria di via Re David, già disposte da lunedì 14 ottobre a mercoledì 16 ottobre.

Nel dettaglio, la nuova ordinanza prevede, da giovedì 17 ottobre a venerdì 18 ottobre, dalle ore 7 alle 17: 1) l’istituzione temporanea della chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Orabona (dal Politecnico verso la rotatoria di via Re David); 2) il divieto di sosta e il senso unico alternato su Via Re David (da via Toma alla rotatoria di via Orabona).