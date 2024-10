Bari, respinto il ricorso della Ladisa: la palla passa al Comune

E’ stato respinto il ricorso della Ladisa sull’affidamento dell’appalto delle mense del Comune al rti Vivenda Solidarietà e Lavoro per il lotto 1. Il Tar ha fissato udienza pubblica ma in attesa il servizio di refezione dovrebbe partire con il rti anche per il lotto 1. Qui il Comune aveva proceduto con affidamento diretto alla Ladisa fino al 18 ottobre, proprio in attesa della decisione del Tar. Ora la palla passa al Comune. Mentre il lotto 2 resta con l’rti fino al 5 novembre, data della camera di Consiglio, da lunedì per il lotto 1 non si sa ancora se il servizio potrà essere garantito.

Il Tar ha “considerato, che la decisione di affidare il servizio alla ricorrente Ladisa fino al 18 ottobre 2024 garantisce la tempistica necessaria ad assicurare la continuità del servizio – si legge nell’ordinanza – e ha ritenuto, pertanto, che non si ravvisa il periculum in mora, non potendosi considerare tale neanche l’adempimento della clausola sociale, peraltro già avvenuto per il Lotto II della medesima procedura”. In sostanza il servizio da lunedì, una volta avvenuto il passaggio di personale, dovrebbe passare anche per il lotto 1 al rti, almeno fino al 17 dicembre quando è stata fissata l’udienza pubblica.

(notizia in aggiornamento)