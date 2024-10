Brindisi, poliziotto sventa furto ma viene ferito dai ladri

Sventa il furto in un appartamento, ma viene ferito dai ladri. È accaduto a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, protagonista un poliziotto che si trovava fuori servizio quando ha visto i malviventi entrare in azione nel tentativo di svaligiare un appartamento. L’agente, intervenuto immediatamente, nel tentativo di bloccare i tre ladri pronti a fare irruzione in un’abitazione adiacente alla sua, ha riportato una lieve contusione. I ladri, secondo quanto emerso, avrebbero cercato di colpirlo con un bastone per poi fuggire a bordo di un’auto con il supporto di un complice. Il poliziotto, in servizio presso il commissariato di Ostuni, è stato medicato all’ospedale Perrino di Brindisi.

Foto Freepik