Precipita dal balcone mentre fa le pulizie, tragedia nel Barese

Tragedia nel Barese, in particolare ad Adelfia dove nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 16 ottobre, una donna è precipitata dal balcone mentre era impegnata in alcune pulizie domestiche. Per la donna, 67enne, non c’è stato nulla da fare. Non è esclusa nessuna ipotesi, tra queste, così come riporta l’Ansa, la possibilità che possa essersi trattato di un malore. In quel momento con lei nell’abitazione c’era il marito 73enne. La donna, trasportata d’urgenza in ospedale dal personale del 118, è deceduta durante il trasporto. Sul fatto indagano i poliziotti che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica e fare luce sull’accaduto. Per i rilievi sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica. Probabilmente, nei prossimi giorni, sarà disposta l’autopsia.

Foto repertorio