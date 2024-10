Prevenzione e donazione, a Bari torna “Benessere in piazza”

Prevenzione e donazione, queste le parole al centro dell’evento che si terrà i prossimi 23 e 24 ottobre in piazza della Libertà a Bari. Dalla donazione di sangue agli screening mammografici gratuiti, ma anche attività ludiche per i bambini e spazio all’alimentazione equilibrata e alla dieta mediterranee. Queste le principali attività della manifestazione in programma. A organizzare l’evento, patrocinato dalla Città di Bari, l’associazione Avis donatori sangue – sezione comunale Bari in collaborazione con il gruppo Medipuglia – Istituto di Medicina dello Sport di Bari e Coldiretti, con il prezioso supporto logistico dell’Esercito Italiano. Per due giorni, piazza della Libertà, nel cuore di Bari, si trasformerà, quindi, in un villaggio dedicato al benessere e alla salute, nel mese dedicato alla prevenzione.

Ecco il programma degli eventi:

Alle ore 9.30 di mercoledì 23 ottobre il sindaco di Bari Vito Leccese interverrà all’inaugurazione del villaggio.

Nel dettaglio, durante la prima giornata di “Benessere in Piazza”, dalle ore 8 partirà la donazione di sangue nell’autoemoteca messa a disposizione dall’Avis comunale Bari. Contestualmente, sarà possibile effettuare screening mammografici gratuiti eseguiti dall’equipe medica del gruppo Medipuglia -Istituto di Medicina dello Sport di Bari. A fornire esempi concreti di alimentazione equilibrata sarà la F. Divella S.p.A. che, attraverso un’esperta del settore gastronomico, offrirà in piazza, a partire dalle 11.30, il piatto della salute per eccellenza: orecchiette artigianali con pomodorini e cacio. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15 fino alle 17, spazio alle attività ludiche dedicate ai piccoli con un laboratorio di preparazione delle orecchiette a cura dell’associazione “A&D” I Laboratori di Ale e Delia. Per tutta la giornata, inoltre, saranno presenti in piazza stand espositivi di Coldiretti per la degustazione dell’olio e la promozione dei prodotti tipici del territorio.

Giovedì 24 ottobre:

È la giornata dedicata ai bambini e alle giovani generazioni. Dopo i saluti istituzionali (alle ore 10 circa) dell’assessora comunale alla Giustizia e al benessere sociale e ai Diritti sociali Elisabetta Vaccarella e della presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, è in programma una lezione di psicomotricità dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia, con un docente esperto dell’Istituto di Medicina dello Sport. Al termine della lezione è previsto un momento di formazione dedicato alla cultura della donazione del sangue a cura dell’associazione Sicuro e Felice. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, un’equipe medica specializzata dell’Istituto di Medicina dello Sport di Bari eseguirà visite gratuite ai minori per il rilascio di certificati medici non agonistici. Anche in questa giornata è prevista la partecipazione degli espositori di Coldiretti. Chiusura dell’evento alle ore 19.

Prenotazioni e contatti

Per le prenotazioni degli screening, delle visite e delle donazioni di sangue è possibile contattare il numero: 080/2370720 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

