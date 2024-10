Puglia, in aumento lupi e cinghiali: “Servono decisioni forti”

“Per affrontare con decisione l’emergenza rappresentata dall’aumento incontrollato della fauna selvatica, in particolare cinghiali e lupi, servono decisioni forti”. A lanciare l’appello è Confagricoltura Puglia evidenziando che in regione la situazione richiede interventi sempre più mirati.

“È necessario – ha evidenziato Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia – adottare scelte forti e coraggiose per contenere questa emergenza. La situazione attuale è insostenibile e richiede interventi immediati e coordinati tra tutte le parti coinvolte, dalle istituzioni agli enti di gestione delle aree protette. Confagricoltura Puglia ha lavorato negli scorsi mesi con la Regione per l’adozione di un piano straordinario regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, che preveda misure concrete e tempestive per ridurre il numero di cinghiali e lupi, proteggendo al contempo la biodiversità e l’ecosistema. In attesa dell’attuazione, è fondamentale che questo piano coinvolga attivamente le organizzazioni agricole, i parchi regionali e nazionali, e le comunità locali, garantendo una gestione condivisa e responsabile del territorio”, ha concluso.

Foto Freepik