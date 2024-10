Bari – Catanzaro: la storia. Longo: “Nessun vittimismo e niente alibi”

Di Nicola Lucarelli – Ritorna il campionato di serie B con il Bari che torna a giocare tra le mura amiche del ‘San Nicola’ per affrontare un’altra squadra calabrese. Dopo il Cosenza, sarà il Catanzaro a far visita ai galletti. Bari – Catanzaro, gara valevole per la nona giornata del campionato di serie B si giocherà domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 20.30.

L’avversario – L’Unione Sportiva Catanzaro 1929, meglio nota come Catanzaro, è una società calcistica italiana fondata nel 1927 (sebbene la sua nascita sia fatta risalire tradizionalmente al 1929) disputa da quell’anno i primi campionati. Nel corso della sua storia, la società è stata rifondata per due volte: nel 2006 e ancora nel 2011, in entrambi i casi per questioni finanziarie, che avevano attanagliato il club già nel 1937.

È stata la prima formazione della Calabria a conquistare la Serie A, nel 1971, come in precedenza fu la prima società calabrese a raggiungere la Serie B, nel 1933. Conta sette stagioni in Serie A, di cui cinque consecutive. I suoi migliori piazzamenti sono il settimo e l’ottavo posto ottenuti rispettivamente nel 1981-1982 e nel 1980-1981.

I precedenti tra Bari e Catanzaro sono 45 e il bilancio è leggermente in favore dei galletti: sono infatti 15 le vittorie biancorosse, 18 i pareggi e 12 le affermazioni calabresi. A Bari, si sono disputati 21 incontri e i galletti hanno avuto la meglio in 12 occasioni, 7 sono stati i pareggi e 2 le affermazioni giallorosse.

Al “San Nicola” le due formazioni si sono affrontate l’ultima volta nello scorso campionato di B, il 24 settembre 2023. La gara terminò 2-2: per i padroni in casa andò in rete Koutsoupias (autore di una doppietta), mentre per i calabresi segnarono Sounas e Verna.

Doppi ex della sfida: Gabriele Rolando, Edi Bivi, Enrico Guarna, Antonio La Fortezza, Carlo Bresciani, Giuseppe Greco, Carmelo Bagnato, Claudio Bandoni, Onofrio Loseto, Amedeo Mangone, Giuseppe Statella, Angelo Carella, Archimede Morleo, Alberto Cavasin, Stefano Brondi, Antonio Soda, Roberto Bacchin, Luca Gentili, Biagio Pagano, Valerio Majo, Alessandro Del Grosso e Ettore Brossi.

Ex del match: Mattia Maita nel Bari. Īlias Koutsoupias e Marco D’Alessandro nel Catanzaro.

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: Gianni Seghedoni, Gaetano Auteri, Antonio Renna e Bruno Bolchi.

I TECNICI – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Moreno Longo: “Dobbiamo essere bravi a dar continuità alle nostre prestazioni con l’intento di vincere la partita. Il Catanzaro è una squadra solida, di valore, con un organico importante e che subisce poco: stiamo parlando di una delle formazioni che concede meno tiri in tutto il campionato. Ci manca un po’ di cinismo sotto porta e abbiamo raccolto meno di quanto visto in campo: tre o quattro punti in più avrebbero significato tanto per la nostra classifica. Ma non voglio pensare alla sfortuna, perché sarebbe un ragionamento da perdenti. Per quanto concerne gli errori arbitrali, non dobbiamo sentirci vittime, perché a Cremona, abbiamo avuto lo stesso la possibilità di vincere, nonostante il rigore non dato”.

Per il Catanzaro, in conferenza stampa, ha parlato l’allenatore Fabio Caserta: “Giocheremo contro una squadra che sta bene, che ha un’identità chiara e sa cosa fare sia in fase di possesso che non. Dovremo pensare solo alle nostre giocate, perché siamo pronti e ci siamo preparati per come dovevamo” riporta il sito catanzaroinforma.it.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Sibilli, Dorval, Lasagna, Falletti. All.: Longo.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli, Scognamillo, Antonini, Bonini, Situm, Pompetti, Petriccione, Koutsoupias, D’Alessandro, Biasci, Iemmello. All.: Caserta.

Arbitrerà la gara il signor Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti saranno Marco D’Ascanio della sezione di Ancona e Claudio Barone della sezione di Roma 1. Quarto ufficiale sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini, mentre al VAR ci sarà Daniele Minelli (Varese), coadiuvato dall’ AVAR Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore).