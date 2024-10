Bari, il distributore di Gratta e Vinci nel centro commerciale

Una macchina che distribuisce Gratta e vinci sbuca nell’ennesimo centro commerciale. La segnalazione è di un lettore di Borderline24 che questa mattina ha notato il distributore. Nulla di irregolare, per carità. Ma il lettore ci scrive: “Ogni mattina quando esco di casa per andare a comprare le sigarette, trovo sempre una lunga fila dal tabaccaio. Casalinghe ma anche professionisti e anziani. Tutti lì pronti a giocare un numero o ad acquistare un Gratta e vinci. Tanta gente che conosco si sta indebitando: spende denaro sperando in una vincita che non arriva. Io credo che non sia giusto aumentare i punti di vendita. Non fa bene a nessuno, solo alle tasche di pochi. E lo Stato ha il dovere di imporre dei limiti. Questo è un problema sociale”.