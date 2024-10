Bari si prepara al Natale: online i bandi di Amgas per l’Albero

L’Amgas srl rende noto che sono disponibili, due distinti avvisi per manifestazione di interesse per l’allestimento del grande albero di Natale, da posizionare in piazza del Ferrarese, e per la realizzazione, durante l’intero periodo natalizio, di attività di animazione nella stessa piazza finalizzate alla promozione del marchio aziendale. “Siamo felici che anche quest’anno Amgas partecipi alla realizzazione del grande cartellone natalizio, a partire dall’allestimento e dall’accensione dell’albero di Natale, appuntamenti ormai divenuti tradizionali per l’intera città, e che lo faccia prestando un’attenzione particolare alla sostenibilità – commenta l’assessore alle Culture Paola Romano -. In accordo con il presidente Marzulli, desideriamo che lo spazio attorno all’albero diventi un luogo aperto a tutte le anime della città, penso alle scolaresche, alle associazioni locali o alle diverse comunità straniere presenti in città, che lì potranno festeggiare con i cittadini il periodo natalizio”.

“Anche quest’anno Amgas conferma il suo impegno per donare alla città una magica atmosfera natalizia – spiega il presidente Amgas Vanni Marzulli -. Lavorando sui valori, sul massimo rispetto dei luoghi e su una profonda conoscenza della città, in questi anni abbiamo dato vita a veri e propri rituali che sono entrati a far parte della tradizione della nostra comunità: il grande albero in piazza del Ferrarese, l’accensione insieme al sindaco, le passeggiate e tante altre iniziative sotto le luci natalizie della città vecchia. A Natale e in ogni giorno dell’anno, l’energia di Bari è al servizio della città e di tutta la comunità barese”.

Pe quanto concerne l’albero di Natale, di proprietà di Amgas, l’affidatario dovrà occuparsi del trasporto e dell’allestimento in piazza, con un’illuminazione omogenea fornita da 50mila luci calde a led. L’installazione dovrà essere completata entro il 5 dicembre, il giorno prima della sua accensione. Mentre le operazioni di smontaggio e rimozione dovranno svolgersi tra il 7 e il 15 gennaio 2025. Dovrà anche progettare e montare un palco – circolare, quadrato o di altra forma in base alle esigenze progettuali – a ridosso dell’albero, idoneo a ospitare eventi e manifestazioni. Il servizio prevede inoltre l’allestimento, entro il 5 dicembre, la manutenzione e la successiva rimozione, entro il 17 febbraio, di “tetti di luce” a led in piazza Mercantile, nel primo tratto di via Vallisa (fino all’incrocio con via Gironda), in via Vallisa fino a piazza Mercantile e piazza del Ferrarese, in strada Filioli fino a Palazzo Calò Carducci, in via Roberto il Guiscardo, sulla facciata di Palazzo di Città, dall’arco di piazza Chiurlia al Castello Svevo (girando da via dei Dottula fino alla Cattedrale), in via Re Manfredi, in via del Carmine fino all’arco di San Nicola, in strada Palazzo di Città, in via Gironda e in strada degli Orefici.

L’importo delle operazioni ammonta complessivamente a 61mila euro (oltre Iva).

Il secondo avviso, invece, riguarda la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di attività di animazione nel periodo in questione, finalizzate alla promozione del marchio aziendale. Il sondaggio intende individuare un soggetto in grado di realizzare una struttura per i servizi promozionali di Amgas Srl da posizionare in una porzione di piazza del Ferrarese (adiacente a corso Vittorio Emanuele) dal 6 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025. Dovrà essere tipo serra in “stile inglese”, con una superficie tra i 12 e 32 metri quadri calpestabili, accessibile a tutti. L’affidatario dovrà anche ideare e realizzare eventi e spettacoli creativi e di intrattenimento che possano coinvolgere bambini e adulti nonché curare il momento di festa legato all’accensione dell’albero di Natale in piazza del Ferrarese, in programma il 6 dicembre. Lo spettacolo, preferibilmente musicale, dovrà essere condotto da un presentatore o presentatrice, secondo un programma gestito da una regia, al fine di garantire il coordinamento generale e la qualità delle esibizioni, comprese quelle dell’eventuale spettacolo canoro, del gioco di luci e degli effetti speciali.

Nel corso dell’evento affidatario dovrà, inoltre, provvedere a:

produrre giochi di luce con idonea strumentazione ed effetti speciali, tipo macchina del fumo, spara coriandoli professionali, ecc.

realizzare riprese e montaggio, anche con l’ausilio di droni, di un video clip professionale della durata di almeno 2 minuti

realizzare un servizio fotografico professionale

trasmettere una diretta social

delimitare l’area attorno all’albero con transenne idonee ed esteticamente integrate al progetto

a predisporre un sistema di sicurezza dell’area attorno all’albero.

L’operatore economico, nelle serate del 7 e del 21 dicembre, dovrà anche progettare e realizzare spettacoli serali musicali in tema natalizio in piazza del Ferrarese e proiettare, durante l’intero periodo natalizio, sulle facciate di gran parte dei palazzi ubicati in piazza del Ferrarese, immagini/luci in modo da ottenere un effetto artistico (gli effetti di luce proiettati dovranno essere dinamici con faro minimo 7 Gdux 600 zoom, con copertura antipioggia Gdux, rotazione ed effetto dinamico Gdux, Gobos con grafica a 2 colori).

L’operatore economico affidatario dovrà predisporre, altresì, la presenza di un drone per realizzare le riprese dall’alto e un report fotografico professionale dedicato alle proiezioni in videomapping.

I requisiti minimi per partecipare sono i seguenti:

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023; b) insussistenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; c) iscrizione presso uno dei registri di cui all’art. 100 co. 3 del D.lgs. 36/2023 per un’attività pertinente con quella oggetto di appalto; d) possesso di adeguata esperienza comprovata dalla regolare esecuzione, nell’ultimo triennio, di contratti analoghi alle attività oggetto di affidamento.

Gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti dovranno presentare la manifestazione di interesse riferita a una o a entrambe le prestazioni sulla piattaforma telematica all’indirizzo https://amgasbarisrl.acquistitelematici.it entro le ore 10 del prossimo 28 ottobre.

(Foto archivio)