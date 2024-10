Lecce, carrozziere clona auto di famiglia: Gdf sequestra il “doppione”

Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo economico del territorio disposti dal Comando Provinciale di Lecce, i Finanzieri della Tenenza di Casarano hanno individuato un ingegnoso sistema illecito messo in atto da un ex carrozziere, ora in pensione, del basso Salento.

A seguito delle indagini condotte dai militari del Corpo è emerso che un’autovettura FIAT Punto “clone” circolava liberamente nel Comune di Casarano, quale esatta duplicazione di un altro veicolo appartenente al medesimo nucleo familiare. I militari hanno accertato che entrambe le autovetture condividevano lo stesso modello, serie, colore, targhe, nonché polizza assicurativa.

Le verifiche hanno consentito di constatare che il veicolo clonato era dotato di targhe realizzate in vetroresina e presentava l’assenza delle targhette identificative nel vano motore, con un telaio risultato ribattuto.

Di concerto con l’Autorità Giudiziaria inquirente, i finanzieri procedevano al sequestro della citata autovettura contraffatta, accertando che l’autore dell’illecito, un carrozziere pensionato, l’aveva verosimilmente recuperata presso un demolitore, verniciandola e adattandola in materia tale da renderla identica all’ulteriore veicolo di famiglia, creando così un vero e proprio doppione.

L’operazione di servizio rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalla Guardia di Finanza ed evidenzia il costante impegno delle fiamme gialle salentine nell’azione di contrasto ad ogni forma di criminalità, per la salvaguardia della legalità e la sicurezza del nostro Paese.