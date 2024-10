Lecce, clona auto per non pagare seconda assicurazione: denunciato

Un elaborato sistema di frode ideato da un carrozziere in pensione. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Casarano che in seguito indagini ha scoperto la presenza nel paese di una Fiat Punto clonata, identica a un’altra auto dello stesso modello e appartenente alla medesima famiglia. Entrambi i veicoli condividevano modello, colore, targhe e persino la stessa polizza assicurativa.

Dai controlli è emerso che l’auto clonata montava targhe in vetroresina e mancava delle etichette identificative nel vano motore; inoltre, il numero di telaio era stato alterato. In collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, è stato disposto il sequestro della vettura falsa e il carrozziere è stato denunciato per falsificazione di certificati amministrativi e per contraffazione e uso illecito di sigilli dello Stato.

Foto repertorio