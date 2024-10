Tenta di molestare bimba e madre, arrestato 32enne a Taranto

È stato arrestato nella mattinata di oggi l’uomo accusato di aver cercato di molestare una donna e la figlia di 3 anni che si trovava nel passeggino. L’episodio è avvenuto ieri sera a Taranto. L’uomo, un 32enne, secondo quanto emerso, nella serata di ieri è stato accerchiato e malmenato da alcuni passanti che lo hanno accusato di aver molestato madre e figlia. La squadra volante è intervenuta in via Oberdan, all’incrocio con via Monfalcone, dove ha sottratto l’uomo al linciaggio della folla. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti che hanno raccolto le testimonianze, il 32enne aveva già preso di mira da tempo la donna e la sua bimba. In seguito a indagini più approfondite è emerso che l’uomo ha precedenti penali specifici anche in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. L’accusa attuale è quella di atti persecutori e sessuali in presenza di minori.

Foto repertorio