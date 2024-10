Abbattimento barriere architettoniche, riaperti i termini del bando

“L’eliminazione delle barriere architettoniche – dichiara il consigliere regionale delegato all’Urbanistica, Stefano Lacatena – è un impegno che abbiamo assunto arrivando a porre in capo ai Comuni, con la legge sulla ristrutturazione edilizia, l’obbligo di prevedere nei propri bilanci un capitolo ad hoc per finanziare le opere di abbattimento. Oggi abbiamo compiuto un ulteriore sforzo per andare incontro ai piccoli Comuni, riaprendo i termini dell’avviso pubblico finalizzato alla concessione di un contributo finanziario ai Comuni che non abbiano ancora approvato un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Le risorse sono disponibili e mi auguro che ci sia la massima partecipazione: si tratta di un impegno della Politica per rendere le nostre città fruibili da tutti i cittadini. Città più moderne, accessibili, inclusive e attente ai bisogni delle persone.”

I Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, PEBA, alla cui adozione sono tenute le amministrazioni competenti ai sensi di quanto previsto dalle leggi n. 41/1986, articolo 32, comma 21 e n. 104/1992, articolo 24, hanno lo scopo di garantire alle persone con disabilità un elevato grado di accessibilità e visitabilità degli edifici pubblici, nonché di quelli privati di interesse pubblico e degli spazi urbani dell’ambiente in cui vivono.

Con Determinazione dirigenziale n. 160/2024 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato alla concessione di un contributo finanziario ai Comuni che non abbiano ancora approvato un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, prevedendo come termine per le candidature il 30 settembre alle ore 12:00.

Considerato l’obbligo di legge vigente in capo all’adozione dei PEBA da parte dei Comuni e vista la disponibilità di risorse finanziarie, si è ritenuto con Determinazione dirigenziale n. 409 del 10/10/2024, di riaprire i termini per la presentazione delle istanze.

I Comuni interessati possono presentare istanza su apposito modello regionale, disponibile sul portale tematico https://orca.regione.puglia.it/home alla Sezione Elenco bandi, e trasmettere la documentazione richiesta via posta certificata all’indirizzo pec sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24:00 del 31/10/2024, riportando in oggetto la dicitura “Domanda di contributo per l’adozione del P.E.B.A.”.

Tale iniziativa consentirà a tutti i Comuni di dotarsi del PEBA in conformità alla Strategia europea sulla disabilità 2021-2030 “Un’Unione dell’uguaglianza”, e garantire così l’emancipazione delle persone con disabilità, affinché possano godere dei loro diritti e partecipare pienamente alla società e all’economia.