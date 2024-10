Bari, dal Comune borse di studio per alunni, diplomati e laureati

L’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola rende noto che sono in pubblicazione gli avvisi per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti delle scuole secondarie di II grado o diplomati e di laureati che abbiano discusso una tesi sulla città di Bari e sulle problematiche ad essa connesse.

Nel dettaglio, il primo concorso, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bari a questo link, prevede il conferimento di 65 borse di studio per l’anno scolastico 2023/24, ciascuna del valore di 259 euro, riservate a studenti particolarmente meritevoli che, negli anni scolastici citati, abbiano frequentato le classi I, II, III o IV delle scuole secondarie di II grado (statali o paritarie) della città di Bari, conseguendo la promozione alla classe successiva, oppure che, nello stesso anno scolastico, abbiano conseguito il diploma di maturità.

Il secondo concorso, disponibile a questo link, riguarda il conferimento di 15 borse di studio per l’anno accademico 2022/23, ciascuna del valore di € 1.546, in favore di laureati che abbiano conseguito una laurea di I o II livello o a ciclo unico presso un qualunque corso di studi universitario, discutendo una tesi sulla città di Bari.

“Questa è un’iniziativa a cui tengo particolarmente – spiega Vito Lacoppola – perché testimonia l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti degli studenti che si formano e crescono nelle scuole e nelle università cittadine. A loro, che senza alcuna retorica rappresentano il futuro della nostra città e del nostro Paese, vorrei che arrivasse l’apprezzamento della città per i risultati raggiunti: premiare i nostri migliori studenti e i laureati che hanno concluso il proprio percorso di studi con una tesi sulla città significa riconoscere il valore dell’impegno personale e del merito, elementi fondamentali per la costruzione del futuro di ciascuno”.

Le domande per entrambi gli avvisi dovranno essere presentate entro il prossimo 11 novembre attraverso il servizio online attivato sul portale dei servizi del Comune di Bari https://egov.comune.bari.it sezione “Servizi – Aree tematiche – Concorsi” accedendo tramite credenziali SPID o CIE.

Per informazioni e chiarimenti in merito agli avvisi è possibile rivolgersi alla ripartizione Politiche educative e giovanili ai seguenti recapiti telefonici: 080/5773869 – 080/5773813 – 080/5773812 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 o contattare telefonicamente l’URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico o l’Informagiovani dalle ore 14.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, al numero 080/5772390 oppure al numero verde 800/018291 (solo da linea fissa).

Sarà inoltre possibile ricevere informazioni e chiarimenti recandosi presso il punto informativo URP della Ripartizione Politiche Educative e Giovanili in via Venezia 41, piano terra, nelle seguenti giornate: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00.