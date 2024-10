Bari, la “mala movida” a Poggiofranco: “Inaccettabile”

“Mentre la zona Umbertina prova ad avviarsi verso una movida virtuosa e consapevole, stessa cosa non possiamo dire per la situazione in via Giovene e via de Ferrariis. Ieri alle ore 01:00, come sindaco della notte, mi sono recato nel quartiere di Poggiofranco, invitato per un sopralluogo congiunto dal presidente comm.ne Sviluppo Locale Nicola Loprieno e dal vice presidente Municipio 2 Davide di Pantaleo. In queste strade, tante persone invadevano marciapiedi e carreggiate stradali, costringendo gli automobilisti a manovre molto pericolose per l’incolumità anche degli stessi fruitori. A peggiorare la situazione si sommava un brusio eccessivo ed i clacson delle auto ostaggio di una lunga doppia fila, voluta da coloro che non hanno voglia di rispettare i residenti e il lavoro delle attività commerciali”. Così Lorenzo Leonetti, consigliere comunale e “sindaco della notte” in merito ad un sopralluogo a Poggiofranco.

“Questo non è un bell’esempio di come vivere gli spazi pubblici in serenità. Non resteremo indifferenti perché non è giusto far pagare le conseguenze a tutti per colpa di pochi. Dopo Poggiofranco mi seno recato nella zona umbertina. All’ 1:30 c’era poca gente in giro, livello del brusio accettabile, alcuni locali aperti con i clienti all’interno. C’è però da migliorare alcuni aspetti ancora per verificare, sul campo, gli effetti di questa ordinanza”, conclude.