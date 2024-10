Bari, lavori ad impianti fognari: disagi tra via Nicolai e via Cairoli

La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche rende noto che, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di costruzione di impianti idrici e fognari, sono state disposte, con tre apposite ordinanze, alcune limitazioni temporanee al traffico e alla viabilità, valide da lunedì 21 ottobre a venerdì 25 ottobre, su alcuni tratti di via Nicolai e su un tratto di via Cairoli.

Nel dettaglio, le ordinanze prevedono:

da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, l’istituzione temporanea della chiusura al transito veicolare e del divieto di sosta zona rimozione (eccetto frontisti) in via Nicolai , nel tratto compreso tra via Mons F. Nitti e via Brigata Bari;

da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, l’istituzione temporanea della chiusura al transito veicolare e del divieto di sosta zona rimozione (eccetto frontisti) su via Nicolai, nel tratto compreso tra via Manzoni e via Trevisani;

da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, l’istituzione temporanea della chiusura al transito veicolare e del divieto di sosta zona rimozione (eccetto frontisti) in via Cairoli, nel tratto compreso tra via Nicolai e via Dante.

Inoltre, sempre da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di costruzione di impianto idrico, sono state disposte, con apposita ordinanza, delle limitazioni temporanee al traffico e alla viabilità a Torre a Mare; nello specifico, l’ordinanza prevede l’istituzione temporanea della chiusura al transito veicolare e del divieto di sosta zona rimozione (eccetto frontisti) su via Dalmazia (a Torre a Mare), nel tratto compreso tra piazza della Torre e via di Montegrappa (Torre a Mare).

