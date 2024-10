DevFest Bari, la più grande conferenza del Sud su tecnologie Google

Torna l’evento più atteso dell’anno per gli appassionati di tecnologia e innovazione: la DevFest Bari 2024! Organizzata dal Google Developer Group (GDG) Bari, questa nona edizione sarà un’esperienza ricca di formazione, networking e divertimento. Sabato 26 ottobre presso il Politecnico di Bari una giornata dedicata alle più recenti tecnologie e trend del mondo IT attende studenti e professionisti.

Cos’è la DevFest?

La DevFest è la più grande conferenza community-driven su tecnologie Google e non solo, organizzata dal GDG Bari. L’evento offre gratuitamente un’opportunità unica per imparare e connettersi con esperti del settore, aziende innovative e appassionati di tecnologia. Le tematiche di questo anno saranno molteplici: parleremo ovviamente di AI & Machine Learning al Mobile, sviluppo web front-end, Cloud e sviluppo backend, Cyber Security, mobile, soft skill (con uno spazio dedicato agli studenti delle scuole superiori).

Cosa sono i GDG

I GDG, o Google Developer Group, sono community di volontari fatte da sviluppatori che si riuniscono per condividere conoscenze, esperienze e competenze riguardanti tecnologie e prodotti Google, come Android, Google Cloud, Firebase, Flutter, Machine Learning, e altri. Questi gruppi organizzano eventi, workshop, hackathon e conferenze locali per favorire l’apprendimento e il networking tra i partecipanti.

I GDG sono presenti in molte città del mondo e sono aperti a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza. L’obiettivo principale è creare un ambiente in cui gli sviluppatori possano crescere professionalmente, imparare nuove tecnologie e connettersi con altri appassionati. I GDG sono ufficialmente riconosciuti da Google, ma non dipendono da Google.

Il GDG Bari nasce nel 2013 e negli anni ha sempre svolto le proprie attività con uno stretto legame con il Politecnico di Bari, in quanto sia suoi lead che i membri della community sono per la maggior parte ex-studenti del Politecnico e studenti che frequentano l’ateneo.

Un evento per tutta la community tech

La DevFest Bari 2024 è rivolta a un pubblico vasto e variegato: studenti, developer, designer, startupper, imprenditori e professionisti del mondo IT. Un evento che diventa un punto di riferimento per la community tech del Sud Italia e rappresenta un’occasione unica per creare connessioni tra diverse realtà del settore. L’evento offre al territorio pugliese l’opportunità di mettere in mostra le proprie eccellenze tecnologiche, attirando talenti e aziende da tutto il Paese, contribuendo così alla crescita dell’ecosistema digitale locale e all’innovazione del tessuto imprenditoriale della regione.

Perché partecipare?

• Una lineup straordinaria: 5 track parallele con speaker internazionali e workshop pratici, ci saranno più di 40 talk e 7 workshop per mettere le mani sul codice.

• Networking a 360°: oltre 500 partecipanti attesi, pronti a condividere idee e progetti, offrendo un’occasione unica per espandere la propria rete professionale.

• Un’esperienza coinvolgente: il cuore della devFest è la community, tante sorprese aspettano i partecipanti.

Unisciti al GDG Bari il 26 ottobre 2024

La conferenza entrerà nel vivo sabato 26 ottobre dalle 8:30 alle 19:00 presso gli spazi del Politecnico di Bari, uno degli scenari più innovativi e stimolanti della città.

Contatti e informazioni

L’evento è totalmente gratuito, ma è necessario prendere il proprio biglietto.

Tutte le info e biglietti qui https://bari.devfest.it/