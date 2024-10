Il Bari non sa più vincere: 1-1 col Catanzaro al ‘San Nicola’

(Di Nicola Lucarelli) Ancora un pareggio per il Bari, dopo quelli ottenuti contro Cosenza e Cremonese. Ma questa volta di rimpianti ce ne sono ben pochi. I galletti sono apparsi sottotono e meno aggressivi rispetto a quanto visto nelle partite giocate prima della sosta. La formazione di Longo è andata a sprazzi alternando cose buone ad altre da rivedere. Ma in campo ci vanno anche gli avversari e il Catanzaro ha disputato una buona gara, non permettendo al Bari di esperimersi al meglio. Sicuramente la squadra di Longo ha avuto delle ghiotte occasione per trovare il gol del raddoppio, ma nel finale anche la formazione di Caserta avrebbe potuto anche vincerla.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Catanzaro, il tecnico del Bari Moreno Longo, deve rinunciare a Oliveri per un fastidio muscolare. Assente anche lo squalificato Lella e l’infortunato Matino. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: Favasuli prende il posto dell’indisponibile Oliveri, confermato Sibilli alle spalle di Lasagna.

Nel Catanzato, il tecnico Fabio Caserta non ha a disposizione Turicchia e Volpe, mentre tornano arruolabili Pittarello, Pagano e Brignola. L’allenatore nativo di Melito di Porto Salvo, schiera i suoi con il modulo 3-5-2: scendono in campo dal primo minuto gli ex Koutsoupias e Petriccione.

PRIMO TEMPO: Prima chance per il Bari al minuto 4 con Lasagna che, solo davanti a Pigliacelli, si fa ipnotizzare dal portiere ospite. Ci prova anche Mantovani al minuto 15 su invito di Favasuli, ma l’estremo difensore giallorosso non si fa sorprendere. Si fa vedere il Catanzaro al minuto 25 con Biasci che impegna Radunovic. Il Bari spinge e trova il gol con Dorval al minuto 30: su cross dalla destra di Favasuli, Sibilli liscia, ma la palla arriva a Dorval che mette in rete in spaccata. Prova a reagire la formazione di Caserta al minuto 36, ma il tiro di Compagnon si perde a lato. Un minuto dopo, Maita costringe Pigliacelli al grande intervento. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 1-0 per i galletti.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un doppio cambio per il Catanzaro: dentro La Mantia e Pompetti al posto di Biasci e Petriccione. Biancorossi vicini al raddoppio al minuto 51 con Sibilli che mette a lato a pochi passi da Pigliacelli. Va ancora al tiro Lasagna al minuto 60, ma il suo fendente termina di poco a lato. Primi cambi per Longo al minuto 64: fuori Sibilli, dentro Manzari. Koutsoupias prova il gol dell’ex al minuto 65, ma la sua conclusione termina a lato. Falletti si invola verso la porta giallorossa al minuto 66 senza trovare lo specchio della porta. Grande chance per Pontisso al minuto 67, ma Radunovic mette in corner. Il Catanzaro trova la rete del pari al minuto 75 con Iemmello che sfrutta una sponda di La Mantia e la piazza all’angolino dove Radunovic non può arrivare. Altre due sostituzioni per i padroni di casa al minuto 76: dentro Favilli e Tripaldelli al posto di Lasagna e Favasuli. Al minuto 82 entrano anche Novakovich e Obaretin per Maita e Dorval. Radunovic salva il Bari al minuto 82 con un grande intervento. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Colombo. Bari – Catanzaro edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 1 – 1.

PAGELLE: Dorval ci sta prendendo gusto. Sibilli, giornata ‘no’

Radunovic 6,5, Pucino 6, Vicari 6 , Mantovani 6,5, Favasuli 6 (76′ Tripaldelli 5,5), Maita 6,5 (82′ Novakovich sv), Benali 6,5, Falletti 6, Dorval 7 (82′ Obaretin sv) , Sibilli 5, Lasagna 6 (76′ Favilli 6)

Longo 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 30′ Dorval 75 ‘ Iemmello

Ammoniti: Biasci, Petriccione, Benali, Maita, Pucino, Benali

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 5 – 7

Corner: 2 – 5

Possesso palla: 42% 58%

Spettatori: 18.615 (7.154 abbonati; 707 tifosi ospiti)

Note: Al minuto 88 espulso il tecnico del Catanzaro Fabio Caserta per proteste

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Favasuli, Maita, Benali, Falletti, Dorval, Sibilli, Lasagna

Panchina: Pissardo, Novakovich, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Simic, Obaretin, Saco, Favilli

CATANZARO: Pigliacelli, Bonini, Compagnon, Koutsoupias, Iemmello (c), Petriccione, Scognamillo, Pontisso, Brighenti, Biasci, Situm

Panchina: Dini, Antonini, Brignola, La Mantia, Pompetti, Ceresoli, Seck, Buso, D’Alessandro, Coulibaly, Cassandro, Pittarello

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como. Assistenti: Marco D’Ascanio della sezione di Ancona e Claudio Barone della sezione di Roma 1. Quarto ufficiale: Andrea Zanotti della sezione di Rimini. VAR: Daniele Minelli (Varese), coadiuvato dall’ AVAR Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore).

