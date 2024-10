Spara alla moglie e si toglie la vita: tragedia nel Foggiano

Un uomo ha sparato alla moglie per strada nei pressi di un supermercato a San Severo, nel Foggiano, e si è tolto la vita con la stessa arma. La donna è stata portata in ospedale in condizioni disperate. Sul posto stanno giungendo le forze dell’ordine.

Era un agente di polizia penitenziaria in pensione l’uomo che ha sparato alla moglie per strada a San Severo e poi si è ucciso con la stessa arma. L A quanto si è appreso, l’uomo avrebbe atteso la donna all’uscita di un supermercato in via Salvemini sparandole contro alcuni colpi di arma da fuoco. Si sarebbe poi allontanato entrando nella propria auto parcheggiata poco distante, e si sarebbe tolto la vita.