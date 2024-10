Camion finisce contro bar nel Barese: tragedia sfiorata

Questa mattina intorno alle ore 5 un autotreno compattatore ha sbandato finendo nella vetrina di un bar a Capurso fortunatamente chiuso. Non si registra nessun ferito. Attualmente ci sono tre squadre di Vigili del Fuoco sul posto con il funzionario di turno per le verifiche statiche dell’edificio.

“È stata avviata un’indagine interna a cui seguiranno tutte le procedure del caso a conclusione degli accertamenti in corso”. È quanto fa sapere la Sanb Spa, ditta di Corato (Bari) che si occupa di nettezza urbana, in una nota in seguito a quanto accaduto questa mattina a Capurso (Bari) dove un suo mezzo ha impattato contro un immobile danneggiando il bar a piano terra e una abitazione al piano superiore. “Nella giornata odierna alle ore 5 circa, un autocompattatore che effettuava il trasporto dei rifiuti urbani verso l’impianto di trattamento di Conversano, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo impattando contro un fabbricato in corrispondenza dei locali che ospitano un bar nel comune di Capurso”, ricostruisce la nota firmata dall’amministratore unico della società, Nicola Roberto Toscano.

“Fortunatamente non ci sono state persone lese ma soltanto danni materiali – aggiunge – La struttura tecnica e amministrativa della società è a disposizione delle forze dell’ordine per fornire tutte le informazioni utili a chiarire la dinamica dell’accaduto”. Toscano “ha prontamente chiamato il sindaco di Capurso Michele Laricchia per esprimergli vicinanza e solidarietà che rinnova a tutta la comunità di Capurso per i disagi derivati”.