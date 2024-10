Vertenza Ac Boilers a Gioia, Romito: “La Regione intervenga”

“La Regione Puglia metta in campo tutti gli sforzi necessari per la risoluzione di una vertenza che tocca la vita di tanti lavoratori con le loro famiglie, parlo dell’AC Boilers di Gioia del Colle. Sono al fianco dei lavoratori di AC Boilers Gioia del Colle”. Il consigliere regionale Fabio Romito (Lega) si schiera a difesa delle maestranze dello stabilimento gioiese che lottano per il proprio posto di lavoro. “Una vicenda davvero grottesca, quella che ha coinvolto lo stabilimento di Gioia del Colle, storico insediamento industriale in cui lavorano 146 pugliesi. Grottesca perché nello stabilimento ex Ansaldo Caldaie lavorano eccellenze in grado di soddisfare commesse in ambito energetico, settore assolutamente centrale nella nostra economia, che va salvaguardato”. Romito prosegue: “la Puglia ha bisogno di una nuova programmazione industriale, e deve legare gli strumenti di agevolazione economica e sostegno alle imprese – come gli accordi di programma – alla salvaguardia della forza lavoro. Io sono al fianco dei lavoratori, sono accanto ai padri di famiglia di AC Boilers che con dignità stanno rivendicando un sacrosanto diritto”. Il consigliere regionale conclude: “l’Amministrazione di Gioia del Colle – ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale Vito Etna per aver portato alla mia attenzione questa vicenda – sta svolgendo un importante ruolo di impulso e mediazione, ora la Regione Puglia profonda l’impegno necessario per la risoluzione di questa vertenza. I sindacati hanno svolto un lavoro eccellente, ora tocca alla Politica fare la sua parte”.