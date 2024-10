Visita di Mattarella a Bari: variazioni ai percorsi Amtab

L’AMTAB S.p.A. informa che in riferimento all’Ordinanza della Ripartizione di Polizia Locale e Protezione Civile n. 2024/03342-2024/220/00925 del 16/10/2024 ed ai relativi provvedimenti di circolazione adottati al fine di permettere il regolare svolgimento del 3° FESTIVAL DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 2024 che prevede la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che interesserà diverse pubbliche vie a Bari, domenica 20 ottobre 2024 dalle ore 14:00 alle ore 22:00 e comunque sino al termine delle esigenze sono state predisposte alcune variazioni di percorso.

linea 1 in direzione lungomare Cristoforo Colombo (S. Spirito): i bus giunti in via De Cesare, svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;

in direzione piazza Moro: i bus giunti in via Piccinni, svolteranno a destra per via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro;

linea 2/ in direzione Via Mimmo Conenna (S. Anna): i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Melo, via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Carulli, via Melo, piazza Moro, via De Cesare, svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linee 2, 3, 6, 13, 16, 19 e 53 provenienti da Piazza Moro: i bus giunti in via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi con ripresa dei percorsi ordinari;

in direzione Piazza Moro: i bus effettueranno i percorsi ordinari;

linea 22 in direzione Torre di Mizzo – Mungivacca: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 27 in direzione via C. Rosalba – Parco Domingo: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 42 in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro via Melo, via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro svolteranno a sinistra per via Giandomenico Petroni, via Carulli, via Melo, piazza Moro, via De Cesare, a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 50 in partenza da Piazza Moro: piazza Moro, via De Cesare, a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, varco della Vittoria, interno porto. Terminali crociere, varco della Vittoria, corso Vittorio Veneto, a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella con ripresa del percorso ordinario;

navetta “AB” in partenza dall’area di sosta ”Vittorio Veneto-lato terra”: i bus da corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per Via Pizzoli, Piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Melo, via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, area di sosta “Pane e Pomodoro”, lungomare Perotti, lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, a sinistra per corso Cavour, via Melo, piazza Moro, via De Cesare, svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

Verranno istituite tre fermate provvisorie: via De Rossi civico n. 32 via De Rossi civico n. 114 via Carulli fronte civico n. 94

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

N.B. In caso di incrocio con l’entourage presidenziale, i bus dovranno attenderne il passaggio.

Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto.