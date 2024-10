Bari, manifestazione in piazza contro gli sfratti

Manifestazione oggi a Bari, in piazza Libertà, organizzata dal Movimento di Lotta per la Casa per lanciare l’allarme sulla situazione di emergenza abitativa che sta colpendo decine di famiglie baresi. “Oggi siamo qui facendo convergere tutte le istanze e le vertenze – spiega Giacomo Biancofiore del Movimento ,- per mettere a conoscenza la città di questa situazione preoccupante”. Presente anche la Rete Civica rappresentata da Donato Cippone. “Abbiamo avuto anche un primo incontro con il neo assessore Grasso, speriamo di iniziare un percorso di condivisione e risoluzione”. Tra i casi denunciati anche quello di Parco Gentile dove si stanno verificando diversi sfratti a causa degli alti costi di affitto.