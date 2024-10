Bari, mercati sempre più voti: il Comune ci riprova

Il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che è online, a questo link , il bando relativo al 2° semestre 2024 per l’assegnazione dei posteggi liberi disponibili nei mercati cittadini e dei posteggi isolati, ricadenti sia sul territorio dei Municipi sia sul Demanio marittimo. La durata della concessione prevista per i mercati giornalieri e settimanali è di 10 anni, quella per i posteggi isolati di 7 anni.

Di seguito l’elenco dei mercati coperti giornalieri:

“Madonna del Carmelo” in corso Mazzini

“San Girolamo” in via San Girolamo

“San Filippo Neri” in via Vaccarella

“Santi Pietro e Paolo” in viale Lazio

“Sant’Antonio” in piazza Balenzano

“San Pio da Pietralcina” in via Caldarola

“Santa Scolastica” in via G. Modugno

“San Marcello” in via Fortunato

“Fiori e Ceri” presso la necropoli di Bari, ingresso via T. Fiore

“Santa Chiara” in via Aristosseno

cui si aggiungono i mercati scoperti settimanali:

del martedì, in via Vaccarella

del martedì, a San Girolamo

del venerdì, in via De Ribera.

I posteggi isolati da assegnare in concessione, invece, sono complessivamente 21, di cui 6 nel territorio del Municipio I, 2 nel territorio del Municipio II, 8 nel territorio del Municipio III, 2 nel territorio del Municipio IV e 2 nel territorio del Municipio V. Un solo posteggio libero sul Demanio marittimo, ubicato nel Municipio V.

Possono partecipare al bando le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali o le cooperative regolarmente costitute, purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale nonché le associazioni onlus, fondazioni ed enti benefici, limitatamente all’esercizio del commercio equo e solidale, in considerazione della finalità sociale, umanitaria e mutualistica di tale categoria merceologica.

Il requisito professionale, necessario per l’esercizio dell’attività di vendita di alimenti e/o bevande, deve essere posseduto, a pena di esclusione, già al momento dell’invio della domanda di partecipazione.

entro le ore 12 del prossimo 16 dicembre; le istanze pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente utilizzando il form online disponibile sulla piattaforma www.autorizzo.com ; le istanze pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Nella giornata del 22 gennaio 2025 il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione e delle domande inaccoglibili sul proprio sito istituzionale, nell’area tematica Commercio, imprese e Demanio marittimo. Avverso detta graduatoria, poi, sarà possibile presentare osservazioni e/o documentazioni integrative entro il 30 agosto.

In data 28 febbraio 2025, infine, il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei posti liberi e delle domande inaccoglibili: a tal proposito si precisa che la pubblicazione delle graduatorie sul portale istituzionale, unitamente all’invio della stessa tramite pec, avrà valore di notifica ai singoli partecipanti.