Bari, stagione finita a Pane e pomodoro: il bilancio del comitato

Il sindaco Vito Leccese ha consegnato un riconoscimento dell’amministrazione comunale al Comitato di Cittadinanza attiva, in rappresentanza di dieci diverse associazioni di volontariato, impegnato nella gestione della spiaggia cittadina di Pane e pomodoro durante la stagione balneare appena conclusa. Sono stati consegnati anche ringraziamenti a tutti coloro che si sono impegnati per la spiaggia, dalla polizia locale agli addetti alle cassette di sicurezza. Ringraziamento anche per Samantha Dell’Edera, direttore di Borderline24 per aver dato voce alle questioni del lido barese. “È stato un anno impegnativo- spiega Ottavio Di Gregorio in rappresentanza del comitato – abbiamo portato avanti tante battaglie, alcune le abbiamo vinte come quella sulle cassette di sicurezza contro i furti, altre meno come la manutenzione non sempre presente. Per il prossimo anno chiediamo l’attivazione dei servizi molto prima perché la stagione inizia prima a Bari”. Dalla pulizia alla sicurezza, il comitato ha richiesto quindi più impegno su Pane e pomodoro. Il sindaco ha invece ricordato i progetti previsti a cominciare da Costa Sud fino al prolungamento della spiaggia tra Torre Quetta e Pane e pomodoro.