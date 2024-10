Due anni di governo Meloni, a Bari manifestazione

“Costruire e consolidare il senso di comunità politica, partendo dall’esperienza di governo del Paese: abbiamo deciso di organizzare una grande festa di coalizione dal titolo “2 anni di governo Meloni, l’Italia torna a correre”. Sarà un momento per ritrovarci e confrontarci e incontrare i cittadini che hanno sperato e creduto nell’avvenuto cambiamento a trazione centrodestra. Interverranno esponenti del governo e dei partiti, con una grande mobilitazione di tutti i nostri parlamentari, dei consiglieri regionali, degli amministratori, dei dirigenti e dei militanti. L’appuntamento è per il prossimo 25 ottobre a Bari alla Fiera del Levante alle ore 18.00. Sarà una grande giornata per la nostra area politica e per tutti coloro che in Puglia sono convintamente alternativi alla sinistra”.

Così in una nota i coordinatori regionali l’On. Marcello Gemmato (Fratelli d’Italia), l’On. Mauro D’Attis (Forza Italia), il Sen. Roberto Marti (Lega), Luigi Morgante (Noi Moderati) e l’on On. Gianfranco Chiarelli (Unione di Centro).