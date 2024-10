Turismo, dall’arte alla natura: ecco Metaponto

Dall’archeologia alla storia: siamo a Metaponto, in Basilicata. Si tratta di una destinazione unica che unisce mare, tradizione ma anche il presente creando un’atmosfera magica. Passeggiando tra i templi antichi o rilassandosi sulle sue spiagge dorate, è possibile immergersi in un mondo dove il tempo sembra essersi fermato. Ma scopriamola insieme.

Cosa vedere a Metaponto: tra templi e musei

Il Parco Archeologico è uno dei gioielli del patrimonio culturale lucano. Tra i suoi resti più affascinanti si trovano i templi dorici, dedicati alle divinità greche come Apollo, Hera e Atena. Il più iconico è il Tempio di Hera, conosciuto anche come le Tavole Palatine, un suggestivo colonnato che si erge maestoso tra le campagne. Situato vicino al parco, c’è poi il museo archeologico di Metaponto. Quest’ultimo custodisce reperti rinvenuti durante gli scavi archeologici: statue, ceramiche e monete che raccontano la vita quotidiana e religiosa dell’antica colonia. Una visita qui è fondamentale per comprendere l’importanza storica di Metaponto nel contesto della Magna Grecia. Infine, da non perdere, in particolare per chi ama l’arte sacra c’è la Chiesa di San Leone Magno, nel vicino comune di Bernalda, è un’interessante tappa. Risalente al XV secolo, custodisce affreschi e opere d’arte di epoca medievale.

Un tuffo dove l’acqua è più blu: le spiagge di Metaponto



Metaponto è anche una rinomata località balneare, amata per le sue spiagge ampie e sabbiose. La Spiaggia di Metaponto Lido per esempio si estende per diversi chilometri ed è perfetta per chi cerca mare cristallino e tranquillità. Il fondale basso rende questa destinazione ideale anche per famiglie con bambini. Lungo la costa si trovano stabilimenti attrezzati, ma anche tratti di spiaggia libera per chi preferisce un contatto più diretto con la natura. L’offerta turistica è completata da bar, ristoranti e strutture ricettive, che garantiscono ogni comfort senza compromettere la bellezza paesaggistica.

Natura ed escursioni nei dintorni

Per gli amanti del turismo “attivo”, nei dintorni di Metaponto si trovano luoghi perfetti per escursioni e passeggiate nella natura. Tra questi impossibile non citare la Riserva Naturale di Metaponto, un’area protetta a ridosso del litorale, dove è possibile camminare tra pinete e macchia mediterranea, incontrando specie di fauna e flora locali. Ma non solo, da non perdere c’è anche il fiume Bradano. Qui, gli amanti del birdwatching potranno avventurarsi lungo le rive del fiume, dove potranno osservare aironi, garzette e altre specie di uccelli migratori.

Non solo natura e cultura, ma anche scoperta di sapori

Metaponto non è solo cultura e mare, ma anche buon cibo. La cucina locale combina i sapori tradizionali della Basilicata con influenze della vicina Puglia e della Calabria. Basterà perdersi nei vicoli per lasciarsi trascinare dagli odori dei locali pronti a deliziare ogni palato.