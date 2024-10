Bari, polemiche per i lavori a Santo Spirito: “Fatti male”

Marciapiede dissestato con buche “Pericolose”. Accade a Santo Spirito, nel Municipio 5. A segnalarlo sono gli stessi residenti preoccupati per le condizioni in cui verte il marciapiede realizzato da poco sul lungomare nell’ambito dei lavori di restyling dello stesso che, va sottolineato, non sono terminati. Basta percorrere alcuni tratti però per constatare le condizioni in cui vertono: in alcuni punti il marciapiede risulta quasi “risucchiato” su se stesso con buche e dislivelli che rendono pericoloso il transito.

“È doveroso segnalare il risultato di un lavoro che, oggettivamente, è stato eseguito in modo pessimo – ha denunciato un cittadino – la strada appena rifatta è già pericolante con un rischio evidente per chiunque la percorra. Ero entusiasta dei cambiamenti in atto, ma di fronte a questo risultato mi viene da pensare che tutto sia stato fatto in maniera inadeguata”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di un altro cittadino. “Io non ero favorevole a questo cambiamento, non in questo modo – spiega – i colori infatti sono opinabili e il borgo perde identità, a maggior ragione guardando i risultati dei tratti in cui il lavoro sarebbe completato. È uno schifo, ma soprattutto è pericoloso. Allucinante si siano spesi tanti soldi per questo”, conclude. Ma le problematiche non riguardano soltanto le condizioni dei lavori già conclusi. Diversi i disagi relativi anche ai cantieri in corso secondo alcuni commercianti “infiniti”, ma anche “disorganizzati” tanto da rendere difficoltoso lavorare.

“È davvero vergognoso lavorare in queste condizioni pietose – scrive sui social un commerciante – praticamente abbiamo quasi da un anno il cantiere davanti in condizioni disordinate, ma sopratutto confuse. Confuse perché nessuno dei residenti ed esercenti conosce i tempi di esecuzione dei lavori, creando disagio. Ci è stato comunicato di dover chiudere per una settimana per proseguire i lavori nella nostra zona antistante, abbiamo tenuto l’esercizio chiuso, ma i lavori non sono mai proseguiti. Oltre la scorsa settimana, ad oggi sono 10 giorni che non procedono i lavori. Adesso ci è anche stato comunicato che si fermeranno di nuovo per spostarsi in zona piazza San Francesco quindi questo vuol dire per noi stare altri mesi in balia della non conoscenza e di conseguenza del non fine lavori. Non ci sembra assolutamente un giusto modo di operare lasciando lavori e cantieri a metà lavoro. Con questo post speriamo di cogliere nell’animo di qualcuno dei lettori un interessamento alla causa comune. Invitiamo presidenti e consiglieri ad intervenire nell’immediato, sia con parole che con i fatti”, conclude.

Foto Facebook