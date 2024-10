Cucina, alleate della salute: in tavola le nocciole

Ricche di magnesio e alleate della salute, in tavola oggi portiamo le nocciole. Si tratta di un alimento prezioso non solo per il suo sapore irresistibile, ma anche per le proprietà benefiche che offre all’organismo. Perfette da consumare sia come spuntino che come ingrediente versatile in cucina, possono diventare protagoniste anche di piatti salati, oltre alle classiche preparazioni dolciarie. Ma andiamo per gradi.

In primis, le nocciole, sono una fonte eccellente di energia e benessere. I grassi presenti nelle nocciole, soprattutto acido oleico, aiutano a mantenere sotto controllo il colesterolo LDL (“cattivo”) e aumentare il colesterolo HDL (“buono”). Inoltre, la presenza della vitamina E, dalle proprietà antiossidanti, protegge le cellule dallo stress ossidativo, contrastando l’invecchiamento precoce e migliorando la salute della pelle.

Essenziali per la salute muscolare e cardiovascolare sono poi magnesio e potassio di cui le nocciole sono piene. Questi ultimi contribuiscono anche al benessere del sistema nervoso e alla riduzione della pressione sanguigna. Ma non solo, le nocciole sono anche ricche di fibre e proteine vegetali. Le prime favoriscono la digestione, aumentano il senso di sazietà e contribuiscono a regolare i livelli di zucchero nel sangue, le seconde sono invece perfette per chi segue una dieta vegetariana o vegana, le nocciole possono aiutare a integrare l’apporto proteico quotidiano. Infine, grazie all’alto contenuto di antiossidanti, le nocciole contribuiscono anche a ridurre l’infiammazione e possono abbassare il rischio di malattie croniche come il diabete di tipo 2 e le patologie cardiovascolari. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

Spaghetti con pesto di nocciole e rucola



Tosta le nocciole in una padella per 5 minuti, fino a far sprigionare il loro aroma. Frulla le nocciole insieme alla rucola, l’aglio e il Parmigiano. Aggiungi l’olio a filo mentre frulli, fino a ottenere una crema liscia. Regola di sale e pepe e utilizza il pesto per condire la pasta precedentemente cotta o, in alternativa, per spalmarlo sulle bruschette o insaporire le pietanze.

Insalata di cous cous con salmone e nocciole



Cuoci il cous cous seguendo le istruzioni riportate sulla confezione, poi sgranalo con una forchetta e aggiungi un filo d’olio. Taglia a cubetti delle zucchine e saltale in padella con un po’ d’olio per pochi minuti. Aggiungi il salmone affumicato e lascia che si scotti. In una ciotola unisci il cous cous, le verdure saltate, i ceci e le nocciole tritate. Condisci con il succo e la scorza di limone, un filo d’olio, sale e pepe. Completa con una spolverata di prezzemolo fresco prima di servire.