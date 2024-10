Scontro tra tifosi sulla statale 16, attimi di paura

(Di Nicola Lucarelli) Attimi di tensione, questa mattina, sulla strada statale 16 all’altezza di Torre a mare. Una lunga colonna di auto e pullman è rimasta bloccata per quello che, in un primo momento, poteva sembrare un incidente stradale. Decine di furgoni si sono improvvisamente fermati a centro strada e un nutrito gruppo di persone con il volto coperto, ha iniziato a correre in direzione opposta armato di bastoni, costringendo i malcapitati ad abbandonare i propri mezzi per cercare rifugio nelle strade adiacenti la statale. I facinorosi hanno issato bandiere di colore viola e lanciato fumogeni del medesimo colore. Molto probabilmente si tratta di tifosi della Fiorentina al seguito della loro squadra impegnata questo pomeriggio allo stadio ‘Via del mare’ contro i padroni di casa del Lecce.Sul posto sono intervenute varie pattuglie delle forze dell’ordine.