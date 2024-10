A Bari non solo ‘mala movida’, ma anche malEducazione

Lasciano bottiglie sparse per strada dopo aver bivaccato. Lanciano carte e cicche di sigarette. Spesso danneggiano locali e negozi. Trascorrono così le serata alcuni gruppi di ragazzi (non tutti, per fortuna). E così capita che i gestori dei locali notturni e i commercianti si ritrovino il giorno dopo a dover fare la conta dei danni. La ragione>? Nessuna se non la noia che sfocia nell’inciviltà e la maleducazione di chi non comprende che tutto ha un costo. E che qualcuno si ritroverà, a danno fatto, a dover riparare lo sfregio provocato dalla – e nessuno si offenda – stupidità di qualcuno.