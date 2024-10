Bari, fuochi d’artificio nella “mala movida” di Poggiofranco

Ancora “mala movida” a Poggiofranco. Oltre agli schiamazzi, ai motorini che scorrazzano in mezzo alle persone mettendo a rischio l’incolumità dei presenti, anche i fuochi d’artificio. Accade in via Caccuri a Poggiofranco. I residenti sono sul piede di guerra e chiedono più controlli e una regolamentazione sulla stessa scia della zona Umbertina.