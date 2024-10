Bari, il Comune incontra i commercialisti: “Presto uno sportello”

Si è tenuta questo pomeriggio, nella sala giunta di Palazzo di Città, la prima riunione del Tavolo tecnico istituito per facilitare il dialogo informativo e operativo e il supporto reciproco tra il Comune di Bari e l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari, nell’ottica di una sempre maggiore attenzione nei confronti delle esigenze di cittadini e imprese relative ai tributi di competenza comunale. Hanno partecipato alla riunione l’assessore comunale al Bilancio e alla Fiscalità locale Diego De Marzo, il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari Saverio Piccarreta, il vicepresidente Domenico Lorusso, il segretario Giovanni Ladisa, la presidente del Collegio dei revisori del Comune di Bari Annamaria Accogli e la direttrice della ripartizione comunale Tributi Rosalba Cirillo.

Obiettivo del tavolo è la sigla di un protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale e l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili che consenta di introdurre diverse innovazioni dei servizi in grado di rendere più semplici gli adempimenti tecnici e di estendere il più possibile l’accesso alle informazioni. Una delle idee discusse questo pomeriggio nel corso della riunione, ad esempio, riguarda la creazione di un canale di prenotazione dedicato per i commercialisti con gli uffici, relativo ai tributi comunali come Imu e Tari. Inoltre, i partecipanti hanno condiviso l’idea di istituire uno “Sportello del commercialista”, sul modello di quanto realizzato in altri Comuni italiani: lo sportello potrà fornire ai cittadini un orientamento iniziale su temi di competenza dei commercialisti, come l’avvio di un’associazione o di una partita Iva, regimi agevolati, bandi di finanza agevolata disponibili, funzionamento delle spese detraibili per i Modelli 730 e UNICO, attraverso la collaborazione volontaria di professionisti.

“Ringrazio l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili per la disponibilità a partecipare a questo tavolo di lavoro e per il proficuo scambio di idee che ha caratterizzato questa prima riunione – ha commentato Diego De Marzo -. Snellire i processi burocratici e avvicinare cittadini e imprese all’amministrazione nel settore dei tributi e della fiscalità locale rappresentano due delle priorità del mio mandato di assessore. Il lavoro che abbiamo avviato oggi rappresenta, quindi, un passo importante nella giusta direzione. La collaborazione dei professionisti del settore è fondamentale per introdurre nuovi metodi, strumenti e procedure semplificando l’accesso ai servizi e alle informazioni, con l’obiettivo non solo di supportare cittadini e imprese ma anche di aiutare l’amministrazione a migliorare le proprie performance nella riscossione dei tributi, il che equivale a incrementare i fondi per i servizi ai cittadini”. “La collaborazione che il Comune di Bari intende portare avanti con il nostro Ordine professionale è estremamente valida, perché finalizzata a migliorare i servizi rivolti tanto ai professionisti quanto ai cittadini – ha dichiarato Saverio Piccarreta -. Pertanto siamo particolarmente lieti e, allo stesso tempo, fiduciosi del fatto che iniziative, come ad esempio lo Sportello del commercialista, possano anche supportare i giovani nell’avvio della loro carriera professionale”.