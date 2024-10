Bari in musica, la proposta: “Concerti una domenica al mese”

“Bari in musica, questa è la proposta avanzata con una nuova interpellanza oggi presentata dai gruppi consiliari baresi di Forza Italia. Si è partiti dalla constatazione che Bari ha ben due orchestre sinfoniche stabili. Entrambe facenti capo a soggetti pubblici presieduti dal sindaco Leccese. E si è ricordato che le migliori Città Europee organizzano, nei giorni festivi e nelle piazze cittadine, concerti sinfonici gratuiti per la Cittadinanza.

“Per cui – si legge in una nota di Forza Italia – anche utilizzando i tanti proventi della tassa di soggiorno, si è proposto che ogni prima domenica del mese; a rotazione; nelle piazze più iconiche dei 5 municipi, opportunamente allestite; dalle 11.30 alle 12.30 venga organizzato un concerto sinfonico dalle nostre due orchestre. È questo peraltro un modo di avvicinare i baresi alla musica sinfonica di qualità. Ed è un modo di propagare l’offerta culturale in tutti i municipi di Bari che così possono anche essere conosciuti dai turisti”.

“Crediamo moltissimo in questa iniziativa -hanno dichiarato i consiglieri comunali di FI, Carrieri e Sisto, e i consiglieri municipali di FI Frappampina e Colapietro- e ci adopereremo affinchè il sindaco possa strutturare e realizzare questa nostra proposta. Copiare le best practice delle Città Europee, fa crescere Bari e migliora la vita dei Baresi”.