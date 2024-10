Bari, World Press Photo apre le porte ai docenti

Come ogni anno, World Press Photo Exhibition apre le sue porte ai docenti pugliesi. Nell’ambito della mostra fotografica allestita all’interno del Teatro Margherita di Bari e organizzata da Cime, martedì 22 ottobre tutti gli insegnanti della regione sono invitati a partecipare ad un pomeriggio di presentazione e visita guidata alla mostra, volto a condividere le potenzialità educative della fotografia e del percorso espositivo. La giornata, alla quale è possibile partecipare inviando una mail di adesione all’indirizzo scuole@worldpressphotobari.it indicando i propri dati e il nome della scuola di appartenenza, si svolgerà gratuitamente e secondo due turni pomeridiani: il primo dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e il secondo dalle ore 16.30 alle ore 17.30. Durante la visita, ai docenti sarà proposta una simulazione di guida della mostra e un percorso formativo ricco di approfondimenti e spunti di riflessione. In questo modo, per gli insegnanti sarà possibile approfondire i temi, i contenuti, la narrazione e il percorso espositivo di World Press Photo Bari 2024, per permettere di valutare l’efficacia educativa della mostra e, al tempo stesso, di ricevere tutte le informazioni utili per poter preparare i propri studenti alla fruizione.

Ideata e promossa dall’omonima fondazione di Amsterdam nel 1955, World Press Photo Exhibition ha acquisito fino ad oggi un tale slancio da rappresentare il concorso fotografico più prestigioso al mondo e la mostra di fotogiornalismo che vanta il maggior numero di visitatori. Quest’anno la mostra giunge alla sua 67° edizione, è esposta in 100 città del mondo e si compone di 130 fotografie: immagini selezionate tra 61.062 fotografie candidate e scattate da ben 3.851 fotografi provenienti da 130 paesi del mondo. Si tratta di lavori di fotogiornalismo e fotografia documentaristica firmati da fotografi professionisti delle maggiori testate internazionali, da Reuters al New York Times da The Washington Post a National Geographic a BBC, da CNN al Times, da Le Monde a El Pais. Fotografie che rappresentano, ancora una volta, un’autentica finestra sul mondo e permettono di compiere un viaggio critico tra gli eventi che hanno caratterizzato il 2023 e di orientarsi tra i temi più caldi che lo hanno animato. Storie di donne e di uomini, di guerre, di migrazioni, di grandi temi che riguardano il pianeta ad ogni latitudine e longitudine: dalla povertà ai disordini politici, dalla crisi climatica ai diritti civili e sociali.