Cede asfalto a Lamezia Terme, auto “inghiottita”

Un’auto è stata inghiottita da una voragine sulla statale 280 all’altezza di Lamezia Terme in Calabria. Voragine causata dal cedimento dell’asfalto per le forti piogge. I Vigili del fuoco e il 118 sono giunti sul posto salvando chi era a bordo della vettura, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il maltempo sta colpendo la Calabria in queste ore mentre continuano i disagi anche in Emilia Romagna.

A Botteghino di Zocca (Pianoro, in Emilia Romagna) un 92enne cardiopatico è stato raggiunto dal Soccorso Alpino dopo che un’ondata aveva sfondato la porta di casa e la famiglia lo aveva portato al piano superiore. L’anziano è stato portato all’ospedale Sant’Orsola, per un controllo.

In zona Monterenzio gli operatori hanno risposto ad una richiesta di soccorso di persone isolate dalle frane, in via Orné, località Pizzano. Una famiglia con un bambino di quattro mesi è stata evacuata con l’elicottero visto che la strada era interrotta.