Incidente mortale a Bari, due i ragazzi in rianimazione

Sono ricoverati in gravi condizioni nella Rianimazione del Policlinico di Bari due dei cinque ragazzi coinvolti nell’incidente stradale avvenuto stanotte in cui ha perso la vita il 18enne Francesco Damiani. Entrambi sono intubati, uno con un trauma cranico e contusioni polmonari, l’altro è stato operato d’urgenza dopo aver riportato la lacerazione della milza e ha fratture varie. Meno gravi le condizioni degli altri due: un 19enne si trova in Chirurgia generale all’ospedale San Paolo con una sospetta lesione della milza, l’altro si trova nel reparto di ortopedia del Di Venere ed è stabile. All’arrivo dei soccorsi, secondo quanto ricostruito, tre ragazzi si trovavano all’esterno dell’auto, gli altri due erano rimasti incastrati nelle lamiere. (foto facebook)