Incidente sul lungomare di Bari nella notte, morto un ragazzo

Grave incidente nella notte sul lungomare di Bari, all’altezza di Torre Quetta. Un’auto, una Mini Cooper, con a bordo cinque ragazzi poco più che maggiorenni è finita fuori strada, sulla scogliera. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Un ragazzo di 18 anni del San Paolo ha perso la vita, altri quattro sono in condizioni gravissime.

L’incidente è avvenuto in via Di Cagno Abbrescia incrocio via Ballestrero. Due squadre di Vigili del Fuoco sul posto hanno lavorato tutta la notte, illuminati dalla torre fari, fino alle prime luci dell’alba per estrarre i giovani dalle lamiere con cesoie idrauliche e divaricatori.

I cinque, tutti 18enni tranne un 19enne, sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali Policlinico, Di Venere e San Paolo di Bari. Il 18enne è morto subito dopo il suo arrivo al Di Venere. Due dei ragazzi ricoverati al Policlinico sono in rianimazione con trauma cranici e lacerazioni milza e contusioni polmonari.