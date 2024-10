Molfetta, si sposta per lavori il pronto soccorso dell’ospedale

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Molfetta sarà spostato temporaneamente, senza che ciò arrechi disagio all’utenza. Il cambio di sede, in programma tra il 23 e il 24 ottobre prossimi, si è reso necessario per garantire lo svolgimento ed il rispetto dei tempi dei lavori di rifunzionalizzazione legati agli investimenti PNC-PNRR finalizzati al miglioramento antisismico dell’edificio ospedaliero.

La programmazione dei lavori, come già avvenuto per altre attività, prevede il progressivo spostamento di servizi in modo da permettere l’avanzamento del cantiere, nel contempo evitando qualsiasi interruzione dell’erogazione di prestazioni sanitarie. Nel caso nel Pronto Soccorso, le attività saranno trasferite temporaneamente nei locali dell’ex Centro Prelievi che, peraltro, anni addietro erano già stati sede proprio del PS. Nello specifico, è stato definito un nuovo assetto organizzativo che prevede di dotare la nuova sede di una Sala di Accettazione, 2 Sale Visita, 1 Sala Visita per il Fast track e una Sala per l’Osservazione Breve. Il percorso di accesso prevede un’unica entrata utilizzando la rampa esistente adiacente al CUP ed un’unica uscita nel corridoio interno dell’Ospedale. Gli accompagnatori dei pazienti potranno stazionare nella hall della portineria centrale e il montalettighe, attualmente dedicato al trasporto dei pazienti dializzati, sarà adibito al trasporto dei pazienti del Pronto Soccorso. Inoltre, è stata prevista la presenza di una seconda guardia giurata da dedicare esclusivamente alle necessità del PS.

La Direzione Medica di presidio, insieme alla Direzione Amministrativa e all’Area Tecnica, ha predisposto un’apposita cartellonistica informativa per le variazioni dei percorsi interni alla struttura; mentre per il percorso esterno è prevista una minima variazione – con apposita segnaletica stradale – per autoambulanze e auto private, comunque in stretta collaborazione con il Comando dei Vigili Urbani del Comune di Molfetta che si occuperà in modo particolare di regolarizzare la viabilità esterna al presidio.

Per la realizzazione degli spostamenti, infine, oltre al trasferimento del Centro Prelievi (già effettuato) e ad una variazione del percorso di accesso per i pazienti dializzati, è stato programmato lo spostamento anche della sede del Servizio di Continuità Assistenziale Pediatrica (SCAP) che, sempre temporaneamente, dal prossimo 26 ottobre sarà ospitata nell’area attualmente dedicata all’Accettazione di Pronto Soccorso, posta di fronte alla portineria stradale.