Muore durante primo ciclo di chemio, 8 indagati nel Salento

La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sulla morte di una donna di 77 anni avvenuta all’ospedale Vito Fazzi di Lecce lo scorso 30 settembre durante la prima seduta di chemioterapia . Nel fascicolo d’inchiesta compaiono i nomi di otto indagati. Si tratta di tre infermieri e cinque medici, un rianimatore e quatto in servizio nel reparto di ematologia. Sono accusati di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. A sporgere denuncia è stata la figlia della donna lo scorso 8 ottobre , dopo che la prevista autopsia disposta dall’Asl per l’avvio di un’indagine interna, tardava ad essere effettuata . La 77enne sarebbe morta in seguito ad una crisi respiratoria sopraggiunta pochi minuti dopo che la prima seduta di chemioterapia aveva avuto iniziato. La donna prima di sottoporsi al trattamento oncologico aveva effettuato una serie di visite specialistiche per accertare se fosse nelle condizioni di sottoporsi a chemioterapia .