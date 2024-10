Troppe code sulla statale 16, il caso in Regione Puglia

“Ho chiesto un’audizione urgente al responsabile della struttura territoriale Puglia di Anas, ing. Vincenzo Marzi, all’assessore regionale ai Trasporti, Debora Cilento e al presidente Michele Emiliano perché sono ormai intollerabili le condizioni in cui sono costretti a viaggiare gli automobilisti nel tratto della SS16 afferente alla provincia di Bari”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, che spiega: “Le code sulla Statale 16 sono continue e plurime a causa dei numerosi cantieri presenti, in taluni casi addirittura fermi, che creano interruzioni alla scorrevolezza del traffico veicolare e che creano disagi e code. Il tutto, ovviamente, a scapito degli automobilisti che magari sono lavoratori costretti ad arrivare in ritardo sul posto di lavoro o, ancor peggio, cittadini che devono raggiungere ospedali, lontani dal loro luogo di residenza, e che devono magari fare visite urgenti o programmate da tempo quando le chilometriche liste di attesa lo consentono. La mia richiesta di audizione – conclude Scatigna – si prefigge l’obiettivo di conoscere se esiste un cronoprogramma dei lavori da parte di Anas, se questi vengono completati nei tempi previsti e se, magari, possono essere effettuati in orario notturno. Non è possibile continuare a imbattersi quotidianamente in code che costringono a marciare a passo d’uomo. In tal senso Anas farebbe bene anche a implementare la propria comunicazione verso i cittadini”. (foto repertorio)