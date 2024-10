Addio tessera sanitaria, al via l’esperimento su 50mila cittadini

A partire da mercoledì 23 ottobre, gli italiani potranno avere la loro tessera sanitaria direttamente sullo smartphone, grazie all’introduzione di IT-Wallet, il portafoglio digitale integrato nell’app Io. Questa innovazione consentirà di avere tutti i documenti importanti in un unico luogo, riducendo la necessità di portare con sé documenti cartacei. La prima fase dell’esperimento coinvolgerà 50mila cittadini, ma entro il 5 dicembre sarà possibile per tutti gli italiani accedere a questo servizio. IT-Wallet non si limita solo alla tessera sanitaria, ma include anche la patente, il passaporto, la tessera elettorale e altri documenti importanti.

L’obiettivo di questo progetto è quello di semplificare la gestione dell’identità digitale e della documentazione personale, riducendo le difficoltà legate alla burocrazia e migliorando l’efficienza dei servizi pubblici. Con IT-Wallet, gli utenti potranno accedere ai loro documenti in qualsiasi momento e luogo, senza dover preoccuparsi di dimenticarli a casa. Il sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti, ha definito questo progetto come una “piccola rivoluzione digitale” che cambierà il modo in cui gli italiani gestiscono i propri documenti. Entro il 2025, IT-Wallet sarà in grado di offrire servizi ancora più avanzati, come la firma digitale e l’accesso al fascicolo sanitario elettronico. In sintesi, IT-Wallet rappresenta un importante passo avanti verso la digitalizzazione dei servizi pubblici, offrendo ai cittadini un modo più efficiente e sicuro di gestire i propri documenti. Con questo progetto, l’Italia si avvia a diventare un paese sempre più digitale e innovativo.