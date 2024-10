Agguato a Bisceglie, ferito gravemente un giovane

Agguato a Bisceglie nella notte. Un ragazzo di poco più di 18 anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre era in sella ad uno scooter. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale a Bari, in codice rosso: le sue condizioni sono gravi ed è in prognosi riservata. Indagano i carabinieri.