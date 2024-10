Bari, gattino bloccato sul cantiere: appello dei residenti

Sarebbe bloccato da quattro giorni in un cantiere di un palazzo in costruzione a Fesca. “Questa è la storia di un gattino – racconta il consigliere municipale Peppino Milella, raccogliendo le segnalazioni dei residenti – di un gattino che da più di 4 giorni continua a piangere perché non sa come scendere. I residenti hanno allertato vigili del fuoco e polizia locale ma nulla, il piccoletto è ancora lì bloccato e piange tutta la notte”. L’appello dei residenti è di cercare di aiutare il gattino, di poco più di quattro mesi, che ormai non mangia da giorni.